यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस में Wildberries के लॉजिस्टिक्स हब में लगी आग, 1 घायल

Tula Region Attack:रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। रूस के तुला क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी Wildberries के एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं, रूस ने भी जवाब में यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और हवाई हमले किए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए।