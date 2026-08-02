रूस-यूक्रेन में फिर बढ़ा तनाव, एक-दूसरे पर किया बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भीषण अटैक

Russia-Ukraine War Update: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन ने रूस के सैन्य और ईंधन ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं रूस ने भी कई यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इन हमलों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। लगातार बढ़ते हमलों से क्षेत्र में तनाव और गहरा गया है।