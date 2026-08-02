‘मुसलमान काफिरों से दोस्ती न करें’: भारत-अफगानिस्तान रिश्तों पर पाक सेना के बयान से मचा विवाद

Afghanistan India Same DNA Statement: पाकिस्तान सेना के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (DG ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अफगान सरकार के एक मंत्री द्वारा भारत के साथ रिश्तों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। चौधरी ने कहा कि मुसलमानों को काफिरों को अपना मित्र या संरक्षक नहीं बनाना चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।