Ceuta Migrant Crisis: स्पेन में इमरजेंसी हालात, अमेरिका ने जारी की चेतावनी

Spain-Morocco Border Crisis: स्पेन के सेउटा सिटी में अचानक बढ़े माइग्रेंट संकट ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में लोगों के बॉर्डर पार करने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सेउटा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को लेवल-3 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी नागरिकों को इस इलाके की यात्रा पर दोबारा विचार करने की सलाह दी गई है।