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Ceuta Migrant Crisis: स्पेन में इमरजेंसी हालात, अमेरिका ने जारी की चेतावनी

US Travel Advisory: स्पेन के शहर सेउटा में 60 हजार प्रवासियों की एंट्री के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी किया है।
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भारत

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Saurabh Mall

Aug 03, 2026

Spain-Morocco Border Crisis

US ने स्पेन के Ceuta सिटी लिए जारी की Level-3 ट्रेवल वार्निंग। फोटो में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप (इमेज सोर्स: ANI)

Spain-Morocco Border Crisis: स्पेन के सेउटा सिटी में अचानक बढ़े माइग्रेंट संकट ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में लोगों के बॉर्डर पार करने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सेउटा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को लेवल-3 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी नागरिकों को इस इलाके की यात्रा पर दोबारा विचार करने की सलाह दी गई है।

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि बड़ी संख्या में अनियंत्रित माइग्रेंट्स की एंट्री से सुरक्षा हालात खतरनाक हो सकते हैं। वहीं, स्पेन सरकार ने भी स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है।

60 हजार माइग्रेंट्स की एंट्री से बढ़ा तनाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोरक्को की तरफ से बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स ने सेउटा में प्रवेश करने की कोशिश की। करीब 60 हजार लोगों के बॉर्डर क्षेत्र में पहुंचने से स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। कई लोगों ने समुद्री रास्तों और बॉर्डर बैरियर को पार करने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।

स्पेन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना, नेशनल पुलिस और गार्डिया सिविल के जवानों को तैनात किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ को वापस भेज दिया गया।

अमेरिका ने क्यों बढ़ाई चेतावनी?

अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि सेउटा में तेजी से बदलते हालात यात्रियों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिकी नागरिकों को वहां जाने से बचने की सलाह दी गई है। अमेरिका की यह चेतावनी सिर्फ सेउटा इलाके के लिए है। स्पेन के बाकी हिस्सों के लिए यात्रा सलाह में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

अमेरिकी अधिकारियों ने स्पेन की बॉर्डर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बिना ऐसी घटनाएं भविष्य में भी परेशानी पैदा कर सकती हैं।

स्पेन ने बढ़ाई सुरक्षा

माइग्रेंट संकट के बाद स्पेन सरकार ने बॉर्डर सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सेउटा में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। सरकार अवैध प्रवेश रोकने और मानव तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

इस घटना ने यूरोप में माइग्रेशन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है। कई देशों में बॉर्डर सुरक्षा और अवैध प्रवास को लेकर चिंता बढ़ रही है। बता दें सेउटा संकट अब सिर्फ स्पेन की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे यूरोप की सुरक्षा और माइग्रेशन नीति के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

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Updated on:

03 Aug 2026 01:44 pm

Published on:

03 Aug 2026 01:44 pm

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