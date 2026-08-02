पाकिस्तान में शांति रैली के दौरान धमाका: 7 लोगों की मौत, 18 घायल

Pakistan Blast: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को शांति रैली के दौरान हुए एक भीषण धमाके में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हो गए। यह घटना स्वात जिले के कबाल कस्बे में हुई जहां स्थानीय लोग इलाके में शांति बहाल करने की मांग को लेकर एकत्र हुए थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमले का मुख्य निशाना पाकिस्तानी पुलिसकर्मी थे हालांकि घटना में आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ गए।