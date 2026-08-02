PoK में इंटरनेट बंद, प्रदर्शन हुआ तेज…पाकिस्तान पर लगे गंभीर आरोप

Pakistan Occupied Kashmir Protest: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में जारी विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षाबलों की कार्रवाई को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका की एक मैगजीन ‘जैकोबिन’ ने रिपोर्ट में कई गंभीर दावे किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल की हिंसक घटनाएं सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हैं। बल्कि ये घटनाएं ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं, जहां स्थानीय लोगों को अपना ही हक नहीं मिल रहा है। उन्हें जरूरी चीजों से भी वंचित किया जा रहा है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।