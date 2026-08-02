रूस पर रात भर ड्रोन से हमला करता रहा यूक्रेन, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के गोदाम को उड़ाया, दो नागरिकों की मौत

वहीं, सारातोव क्षेत्र में भी ड्रोन हमला हुआ। गवर्नर रोमन बुसार्गिन ने बताया कि एंगेल्स शहर में एक आवासीय इमारत पर हमले में दो लोगों की जान चली गई। वहां सिविल सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है। सारातोव शहर और एंगेल्स दोनों जगहों पर तेल रिफाइनरी और सैन्य एयरबेस हैं, जो पहले भी कई बार यूक्रेन के निशाने पर आ चुके हैं।