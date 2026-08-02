ईरान क्यों हुआ समझौते को तैयार? डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का असर या दबाव, मार्को रुबियो ने बताया बड़ा कारण

US-Iran War: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निर्णायक रणनीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ईरानी शासन ने इससे पहले कभी ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति का सामना नहीं किया, जो इतनी सीधे और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करते हों। 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक इंटरव्यू में मार्को रुबियो ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ईरानी शासन ने कभी डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति का सामना किया है, जो वास्तव में कार्रवाई करते हैं। वे पिछले 20-30 वर्षों से केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को धोखा देने और समझौतों को तोड़ने जैसी चीजों से बच निकलने के आदी हो गए थे।'