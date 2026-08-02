Israel Gaza Airstrikes: डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम दावे के बावजूद गाजा में इजरायली हमले जारी, 5 फिलिस्तीनियों की मौत

इस संबंध में जानकारी देते हुए फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा सिटी और मध्य गाजा पट्टी के दीर अल-बलाह में अलग-अलग एयरस्ट्राइक कीं। अधिकारियों ने बताया कि दीर अल-बलाह में अपार्टमेंट पर हुए हमले में दंपति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। वहीं, वहीं उत्तरी गाजा सिटी में एक अपार्टमेंट पर हुए हमले में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए।