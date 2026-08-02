2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Israel Gaza Airstrikes: डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम दावे के बावजूद गाजा में इजरायली हमले जारी, 5 फिलिस्तीनियों की मौत

Israel Gaza Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम दावे के बावजूद गाजा में इज़रायली हवाई हमले जारी। हमलों में 5 फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई, जबकि सीजफायर समझौते पर अब भी गतिरोध बना हुआ है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 02, 2026

Israeli airstrike in Gaza after ceasefire talks.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। (Photo- ANI)

Israel Hamas Ceasefire: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के पूर्ण निःशस्त्रीकरण और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी को लेकर समझौते का दावा किया था। इसके बावजूद रविवार को लगातार दूसरे दिन इजरायल ने गाजा पर बमबारी की। इजरायल की तरफ से किए गए इन हमलों में 5 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग घायल हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा सिटी और मध्य गाजा पट्टी के दीर अल-बलाह में अलग-अलग एयरस्ट्राइक कीं। अधिकारियों ने बताया कि दीर अल-बलाह में अपार्टमेंट पर हुए हमले में दंपति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। वहीं, वहीं उत्तरी गाजा सिटी में एक अपार्टमेंट पर हुए हमले में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए।

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया था?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत गुरुवार को कहा था कि पिछले साल मिस्र की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, क्योंकि हमास निरस्त्रीकरण पर सहमत हो गया है। इसके अगले ही दिन शुक्रवार को ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने समझौते को अंतिम रूप से लागू करने के लिए 15 बिंदुओं वाला रोडमैप जारी किया। हालांकि इस रोडमैप को अभी लागू नहीं किया गया है।

क्या कहना है हमास का?

हमास ने स्पष्ट किया है कि वह निरस्त्रीकरण की दिशा में तभी कदम उठाएगा, जब इजरायल सैन्य अभियान रोकेगा। इसके अलावा पिछले साल हुए समझौते के अनुरूप अपनी सेना को वापस बुलाएगा। उधर, इजरायली अधिकारी ने साफ किया है कि जब तक हमास वास्तविक रूप से निरस्त्रीकरण नहीं करता, तब तक इजरायली सेना की वापसी का सवाल ही नहीं उठता।

बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं की टिप्पणी

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब तक इस पहल को लेकर सार्वजनिक रूप से किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने इसे अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि इजरायल को हमास के नेताओं को निशाना बनाना जारी रखना चाहिए।

संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे 'फतह' के पूर्व वरिष्ठ नेता मोहम्मद दहलान ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि अमेरिका गाजा में हमले रोकने के लिए इजरायल के साथ काम कर रहा है। इसकी जानकारी जारेड कुशनर के हवाले से उन्होंने दी।

रूस ने यूक्रेन पर बरसाईं बैलिस्टिक मिसाइलें: कीव में भारी तबाही; 9 लोगों की मौत, 28 घायल

ये भी पढ़ें
Russia-ukraine war

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 07:36 am

Published on:

02 Aug 2026 07:34 am

Hindi News / World / Israel Gaza Airstrikes: डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम दावे के बावजूद गाजा में इजरायली हमले जारी, 5 फिलिस्तीनियों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Idaho Restaurant Shooting: इडाहो के फास्ट-फूड रेस्टोरेंट में ताबड़तोड़ गोलीबारी, हमलावर समेत कई की मौत

In-N-Out Burger shooting
विदेश

Iran US War: अमेरिका को ईरान की दो टूक चेतावनी, सिर्फ होर्मुज ही नहीं, दुनिया के सारे समुद्री रास्ते बंद करेगा ईरान!

Iran US War, Strait of Hormuz News
विदेश

ईरान ने दी धमकी, अगर अमेरिका ने बनाया एनर्जी साइट्स को निशाना तो दिया जाएगा करारा जवाब

Ali Abdollahi
विदेश

क्या ईरान पर अमेरिका करने वाला है बड़ा हमला? अपने नागरिकों को दिया अल्टीमेटम, ‘निकलने के लिए तैयार रहें’

us-iran war update
विदेश

दुनिया के सबसे दिग्गज पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की ये थी आखिरी इच्छा, रिकॉर्ड बनाने की चाह में गंवाई जान

Famed climber Nirmal Purja dies news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.