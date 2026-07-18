Iran पर बड़े एक्शन की तैयारी? Israel में दर्जनों और सैन्य रिफ्यूलिंग विमान तैनात करेगा अमेरिका

US-Iran War: ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान का विस्तार करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसके तहत अमेरिका दर्जनों अतिरिक्त सैन्य रिफ्यूलिंग विमान इजरायल भेजना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन भरकर लंबे समय तक अभियान चलाया जा सके। यह दावा अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से Axios की रिपोर्ट में किया गया है।