लेबर पार्टी का नेता चुने जाने के बाद एंडी बर्नहैम ने की कीर स्टार्मर की तारीफ, कामकाज की तैयार की प्लानिंग

स्टार्मर ने 22 जून को लेबर नेता पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नए नेता के चुने जाने तक वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। अपने भाषण में बर्नहैम ने करीब एक दशक पहले कीर स्टार्मर के साथ किए गए काम को याद किया। उन्होंने बताया कि दूसरे हिलसबोरो जांच के बाद हिलसबोरो कानून का शुरुआती मसौदा तैयार करने में दोनों ने साथ काम किया था, जिसमें स्टार्मर की कानूनी विशेषज्ञता का फायदा मिला था।