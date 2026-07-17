‘CM बनने के तुरंत बाद रियल एस्टेट का कारोबार शुरू, किसानों की सारी जमीन खरीद ली’, कर्नाटक में BJP का गंभीर आरोप

अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया विपक्ष में रहते इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बोलते थे, कहते थे कि छोटे किसान सब्जी उगाते हैं, उनकी जमीन न छीनी जाए। वह अब चुप्पी क्यों हैं? भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि प्रति एकड़ 4-5 करोड़ का कमीशन तय है। जो तीन राज्यों के चुनाव में इस्तेमाल होगा।