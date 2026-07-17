17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान युद्ध के बीच हांगकांग के लिए अमेरिकी की बड़ी घोषणा, ट्रंप ने चीन के लिए पुराने आदेश को कर दिया रद्द

अमेरिका हांगकांग का स्पेशल ट्रेड स्टेटस बहाल करने जा रहा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इस बात का दावा किया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jul 17, 2026

China rejects Donald Trump US election interference claims.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ । (Photo- IANS)

ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने हांगकांग के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के लिए अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है।

चीन ने शुक्रवार को दावा किया है कि अमेरिका हांगकांग का वो खास व्यापारिक दर्जा बहाल करने जा रहा है, जिसे साल 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया था।

यह फैसला दोनों देशों के हालिया व्यापार वार्ताओं के बाद आया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर हो सकती है।

हांगकांग को मिल सकता है पुराना फायदा

हांगकांग लंबे समय से अमेरिका का अलग व्यापारिक पार्टनर रहा है। 1997 में ब्रिटेन से चीन में वापस आने के बाद भी उसे अलग कस्टम टेरिटरी का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन 2020 में जब चीन ने हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ थोपा, तो ट्रंप प्रशासन ने इस दर्जे को खत्म कर दिया।

उसके बाद से हांगकांग पर भी वही नियम लागू हो गए जो चीन पर थे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अब इस आदेश को और आगे नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि हांगकांग को फिर से एक्सपोर्ट कंट्रोल और हाई-टेक प्रोडक्ट्स में कुछ छूट मिल सकती है। हालांकि, व्हाइट हाउस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है।

ट्रंप-शी जिनपिंग की मुलाकात का असर

मई में बीजिंग में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत तेज हुई। कुछ टैरिफ कम भी किए गए।

चीन ने कहा है कि हांगकांग पॉलिसी में अमेरिका का यह पॉजिटिव बदलाव दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक अच्छा कदम है।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा- अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी यही उम्मीद कर रहा था। साथ ही अमेरिका से अपील की कि वह चीन की संप्रभुता और हांगकांग में कानून का सम्मान करे तथा सामान्य व्यापार बढ़ाए।

क्या है आलोचकों का विचार?

हांगकांग में 2019 के बड़े प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा कानून लाया गया। रॉयटर्स ने आलोचकों के हवाले से बताया कि इस कानून ने वह आजादी छीन ली जो 1997 में हांगकांग को वादा की गई थी।

अमेरिका ने जून 2020 से ही हांगकांग के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट बंद कर दिए थे और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर पाबंदियां लगा दी थीं। अब इनमें ढील देने की तैयारी है।

US-Iran War: अमेरिका के कई विमानों को किया नष्ट, ईरानी सेना का दावा

ये भी पढ़ें
IRGC claims strike on US forces

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 09:20 pm

Published on:

17 Jul 2026 09:20 pm

Hindi News / World / ईरान युद्ध के बीच हांगकांग के लिए अमेरिकी की बड़ी घोषणा, ट्रंप ने चीन के लिए पुराने आदेश को कर दिया रद्द

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘CM बनने के तुरंत बाद रियल एस्टेट का कारोबार शुरू, किसानों की सारी जमीन खरीद ली’, कर्नाटक में BJP का गंभीर आरोप

d k shivakumar new cm of karnataka
विदेश

Earthquake In Mexico: मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी का खतरा, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर तक महसूस हुए झटके

Mexico earthquake
विदेश

कुवैत और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील की तैयारी, फ्यूल स्टोरेज प्लान भी चर्चा में

Kuwait Pakistan Relations
विदेश

‘यह युद्धाभ्यास नहीं वॉर की तैयारी है’, अमेरिका पर भड़का नॉर्थ कोरिया

RIMPAC Exercise 2026
विदेश

अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कुवैत पर दागी मिसाइल, कई सैनिक घायल, आर्मी कैंप को भारी नुकसान

Iran War Latest Update
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.