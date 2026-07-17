ईरान युद्ध के बीच हांगकांग के लिए अमेरिकी की बड़ी घोषणा, ट्रंप ने चीन के लिए पुराने आदेश को कर दिया रद्द

उसके बाद से हांगकांग पर भी वही नियम लागू हो गए जो चीन पर थे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अब इस आदेश को और आगे नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि हांगकांग को फिर से एक्सपोर्ट कंट्रोल और हाई-टेक प्रोडक्ट्स में कुछ छूट मिल सकती है। हालांकि, व्हाइट हाउस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है।