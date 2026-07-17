US-Iran War: अमेरिका के कई विमानों को किया नष्ट, ईरानी सेना का दावा

US-Iran War: मीडिया ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा कि उसने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैन्य विमानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा बीती रात देश के कई इलाकों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है।