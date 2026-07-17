यमन के पास हाईजैक हुआ कमर्शियल शिप Asana, बिना झंडे के सोमालिया जा रहा था टैंकर

Asana tanker in Gulf of Aden: यमन के दक्षिणी तट के पास अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) में शुक्रवार को कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट टैंकर 'Asana' पर हथियारबंद लोगों के कब्जा करने से हड़कंप मच गया है। समुद्री सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि हथियारबंद हमलावरों ने अचानक हमला करके जहाज़ पर चढ़ाई की और उस पर पूरा कब्ज़ा कर लिया। इस घटना के तुरंत बाद ब्रिटिश नौसेना की प्रमुख विंग यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी वॉर्निंग जारी की। हालात से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया ने अपना एक युद्धपोत तुरंत घटना स्थल की ओर रवाना कर दिया है।