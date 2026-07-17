Russia-Ukraine War: माइकोलाइव बंदरगाह पर रूसी हमला, 2 यूक्रेनी युवकों की मौत और 3 विदेशी जहाज क्षतिग्रस्त

यहां से अनाज और अन्य सामान का निर्यात होता है। ऐसे में इस हमले का असर सिर्फ दो मौतों तक सीमित नहीं है। विदेशी जहाजों के क्षतिग्रस्त होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ेगा। कई देशों के जहाज यहां आते हैं। अब जहाज कंपनियां चिंतित हैं। सुरक्षा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है।