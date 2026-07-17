US-Iran Conflict: अमेरिकी ने की चाबहार पोर्ट पर एयर स्ट्राइक, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल का इस क्षेत्र में मौजूद रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका दावा था कि होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा ईरान के नियंत्रण में है और क्षेत्र में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। ईरान ने क्षेत्र के दूसरे देशों से भी सहयोग की अपील की। साथ ही कहा कि वह किसी भी कीमत पर क्षेत्र की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।