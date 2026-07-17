बद्रीनाथ मंदिर दान चोरी मामला: CCTV में कैश जेब में रखने का दावा, पूर्व अधिकारी से SIT ने की पूछताछ

जांच से पहले कुछ कर्मचारियों से करीब 78.94 लाख रुपये बरामद होने का भी जिक्र किया गया है। वहीं 4 जून को कैश काउंटिंग रूम से जुड़े बाथरूम से 2.25 लाख रुपये मिलने का दावा किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल चांदी की ईंटों या अन्य कीमती सामान के गायब होने के दावों के समर्थन में SIT को शुरुआती जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब सभी की नजर अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी है।