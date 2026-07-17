WhatsApp स्टेटस पोस्ट किया और गोदावरी नदी में कुदा दी कार, शिक्षक और उसे 2 बच्चों की मौत

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार सुनील ने घटना से पूर्व अपने WhatsApp स्टेटस में सीनियर्स पर प्रताड़ना के कई आरोप लगाए थे। स्टेटस में उसने आरोप लगाया था कि उसके सीनियर उसे परेशान कर रहे हैं, और यह कहा था कि वह परेशान होकर अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जान दे देगा। खुदकुशी से पहले सुनील मोरे ने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक संदेश पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने समूह शिक्षा अधिकारी और केंद्र प्रमुख पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि इसी कथित उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया।