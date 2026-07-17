लेह-लद्दाख में बदलेगा किसानों की किस्मत, खुल गया कमाई का नया रास्ता

Leh-Ladakh Lily Farming Update: लेह की कड़ाके की ठंड अब किसानों के लिए परेशानी नहीं, बल्कि कमाई का बड़ा जरिया बनने जा रही है। जिस मौसम को अब तक खेती के लिए चुनौती माना जाता था, वही अब लिली के खूबसूरत फूलों की खेती के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। लेह में पहली बार बड़े स्तर पर लिली की व्यावसायिक खेती शुरू हुई है। सितंबर में यहां हजारों फूल खिलेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और लद्दाख देश के सबसे ऊंचे पुष्प क्षेत्र के रूप में नई पहचान बनाएगा।