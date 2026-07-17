West Bengal News: पश्चिम मेदिनीपुर में रथ मेले के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 2 युवकों की जान गई

गौरतलब है कि जुलाई महीने में ही दक्षिण 24 परगना जिले के पास बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने गई एक नाव डूबने से नौ मछुआरों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया था कि बरामद शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उनकी पहचान करने में काफी कठिनाई आई थी। 'जय मां काली' नाम की यह नाव 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के शंकरपुर बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर समुद्र में गई थी, जिनमें तीन मछुआरे ओडिशा के थे। 6 जुलाई के बाद नाव से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद खोज अभियान शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी।