17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

West Bengal News: पश्चिम मेदिनीपुर में रथ मेले के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 2 युवकों की जान गई

Two Youths Dead: पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन थाना क्षेत्र में रथ मेले के दौरान दो युवकों के शव तालाब में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Rakesh Mishra

Jul 17, 2026

West Bengal News

मेले में लोगों की भीड़। फोटो- पत्रिका

खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दांतन थाना क्षेत्र के तुरका गांव में आयोजित रथ मेले के दौरान एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। रथ मेला देखने आए दो युवकों के शव मेले के पास स्थित एक तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान पूर्णचंद्र पट्टनायक (49 वर्ष), निवासी राधाबल्लभपुर गांव तथा विशु टुडू (32 वर्ष), निवासी साबड़ा गांव के रूप में हुई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, रथ मेले के अवसर पर इलाके में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। इसी दौरान दोनों युवक काफी देर तक दिखाई नहीं दिए। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद मेले के समीप स्थित एक तालाब में दोनों के शव तैरते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी।

शराब के नशे में होने की आशंका

सूचना मिलने पर दांतन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को तालाब से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार दोनों युवक संभवतः शराब के नशे में तालाब में उतरे थे और इसी दौरान पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए खड़गपुर महकमा अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।

पहले हुई थी मछुआरों की मौत

गौरतलब है कि जुलाई महीने में ही दक्षिण 24 परगना जिले के पास बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने गई एक नाव डूबने से नौ मछुआरों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया था कि बरामद शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उनकी पहचान करने में काफी कठिनाई आई थी। 'जय मां काली' नाम की यह नाव 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के शंकरपुर बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर समुद्र में गई थी, जिनमें तीन मछुआरे ओडिशा के थे। 6 जुलाई के बाद नाव से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद खोज अभियान शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी।

Jaish-e-Mohammed: 3 साल से टाइमर बम बनाने में जुटे थे आरोपी, 8 बार किया बलास्ट, गुजरात ATS ने 5 को किया गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Gujarat ATS

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

Updated on:

17 Jul 2026 09:48 pm

Published on:

17 Jul 2026 09:48 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / West Bengal News: पश्चिम मेदिनीपुर में रथ मेले के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 2 युवकों की जान गई

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

TMC के दो और नेता छोड़ेंगे पार्टी, पार्टी के पूर्व विधायक तपस चटर्जी और विश्वजीत दास ने ऋतब्रत बनर्जी से की मुलाकात

TMC Crisis
राष्ट्रीय

‘हमने टीएमसी के तीन पूर्व सांसदों को लिया था, लेकिन बीजेपी का तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे’, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का दावा

TMC
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक राज्यसभा के लिए निर्वाचित

West Bengal Rajya Sabha election
राष्ट्रीय

Murshidabad Train Accident: ट्रेन की टक्कर से 4 छात्रों समेत 5 की मौत, सुपरवाइजर निलंबित, गेटमैन गिरफ्तार

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो- पत्रिका
कोलकाता

TMC Crisis: ‘ED के डर से मैं भाजपा में नहीं गया, मुझे भगाया गया’, टीएमसी छोड़ने पर मदन मित्रा ने ममता और अभिषेक बनर्जी को घेरा

TMC Crisis
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.