TMC Crisis: ‘ED के डर से मैं भाजपा में नहीं गया, मुझे भगाया गया’, टीएमसी छोड़ने पर मदन मित्रा ने ममता और अभिषेक बनर्जी को घेरा

TMC: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी खींचतान के बीच पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने पार्टी छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डर से पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि पार्टी की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर अलग हुए। टीएमसी छोड़कर बागी गुट में शामिल होने के पीछे ईडी के दबाव की अटकलों को मदन मित्रा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें कभी न फोन किया और न ही किसी तरह की धमकी दी। उनके मुताबिक, जांच एजेंसियों को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।