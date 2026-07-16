TMC Crisis: ‘अभी और नेता छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ’, बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने टीएमसी को लेकर कर दी भविष्यवाणी

इन घटनाक्रमों के बीच ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं को खुली छूट देते हुए कहा कि जो लोग दबाव में हैं या जाना चाहते हैं, वे 21 जुलाई के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम से पहले अपना फैसला ले लें। उन्होंने सोशल मीडिया साइट 'X' पर जारी वीडियो में बताया कि अभिनेत्री से नेत्री बनीं कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा देने से पहले ईमेल के जरिए पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दी थी। ममता ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का राजनीतिक फैसला लेने का अधिकार देता है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रशासन से 21 जुलाई को होने वाले 'शहीद दिवस' कार्यक्रम के दौरान निष्पक्ष रहने की अपील की।