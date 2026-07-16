Wasseypur Gangster Case: गैंगस्टर शब्बीर आलम को भगाने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, अन्य फरार, धनबाद पुलिस पकडऩे आई थी अंबिकापुर

अंबिकापुर। धनबाद पुलिस की अभिरक्षा से वारंटी व वासेपुर गैंगस्टर शब्बीर आलम (Wasseypur Gangster Shabbir Alam) को छुड़ाकर भगाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस का दावा है कि वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से पहचान कराने के बाद दोनों आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल गैंगस्टर शब्बीर आलम उर्फ साबिर ने वर्ष 2001 में वासेपुर के कोल माफिया व डॉन फहीम खान की मां और मौसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को शब्बीर के बड़े भाई समेत 7 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। वर्ष 2013 में कोर्ट में पेशी के दौरान शब्बीर आलम फरार हो गया था, तब से वह अंबिकापुर में रह रहा था।