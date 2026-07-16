Kidnapping: अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से 3 वर्षीय मासूम का अपहरण! मेमू ट्रेन से साथ लेकर आया था पिता, सीसीटीवी में कैद

अंबिकापुर। शहडोल-अंबिकापुर मेमू ट्रेन से बुधवार की शाम अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे एक युवक का 3 वर्षीय बेटा संदिग्ध परिस्थिति में स्टेशन से लापता (Kidnapping case) हो गया। उसने बेटे की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अंत में उसने गांधीनगर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरु कर दी है। बालक का अपहरण किए जाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल ट्रेन में पहचान बढ़ाकर साथ आए एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें खाना खिलाया और शराब भी पिलाई थी। इसके बाद वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही सो गया था। जब उठा तो उसका बेटा गायब था। बच्चे को ले जाते साथ आया व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है।