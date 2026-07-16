Sandeep Agrawal Suicide Case: अधिवक्ता की भारी ब्याज वसूली और धमकियों से तंग व्यवसायी संदीप अग्रवाल ने की थी आत्महत्या, छोड़ा था सुसाइड नोट

अंबिकापुर. शहर के मायापुर निवासी युवा व्यवसायी ने 9 मई को कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या (Sandeep Agrawal Commits suicide case) कर ली थी। वह कर्ज से परेशान था। आत्महत्या से पूर्व उसने सुसाइड नोट भी लिखा था। मामले में जांच के बाद आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना पाए जाने पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अधिवक्ता ने व्यवसायी को अत्यधिक ब्याज दर पर रुपए दिया था और ब्याज व मूल वापस करने के लिए दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था। इससे परेशान होकर व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।