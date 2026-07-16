Balrampur Road Accident: मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 2 महिलाओं की मौत, 10 घायल, रोपा लगाकर लौटते समय हादसा

शंकरगढ़। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की देर शाम ग्राम जारगिम के जुड़वानी के पास महिला-पुरुष से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट (Balrampur pickup accident) गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घायलों को शंकरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से 3 मजदूरों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में मातम पसर गया है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस को सवालों के घेरे में लिया है कि मालवाहक वाहनों में भेड़-बकरियों की तरह भरकर ले जाया जाता है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।