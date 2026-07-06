Women Murder: सिंचाई कॉलोनी में रह रही महिला की हत्या, मिलने आई थी बेटी, दरवाजा खोला तो लाश देख उड़ गए होश

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत कुसमी अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 स्थित सिंचाई कॉलोनी में अकेली रह रही एक विधवा महिला की 4 जुलाई की सुबह संदिग्ध हालत में लाश (Women murder in colony) मिली थी। इस मामले में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस को एक युवक पर हत्या करने का शक है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। दरअसल विधवा की लाश तब मिली थी, जब उसकी बेटी उससे मिलने पहुंची थी। दरवाजा बाहर से बंद था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था।