मानसून में बरतें सावधानी! जंगली मशरूम खाने से 9 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी

Balrampur Food Poisoning: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जंगली मशरूम (पुटु/खुखड़ी) खाने से दो बच्चों समेत नौ लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मशरूम खाने के कुछ देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल वाड्राफनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोगों से बारिश के मौसम में जंगली मशरूम खाने से बचने की अपील की है। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।