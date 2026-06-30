Sky Lightning Fell: पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली तो भूकंप की तरह हिल गया घर, दीवारों पर आईं दरारें, 4 बच्चे समेत 7 आए चपेट में

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सामरी पाठ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमटाही के वार्ड क्रमांक-1 दर्रीपारा में सोमवार की शाम तेज बारिश और गरज-चमक के बीच एक विशाल पेड़ पर आकाशीय बिजली (Sky lightning fell on tree) गिर गई। इस दौरान पेड़ के बगल में स्थित घर भूकंप की तरह हिल गया तथा उसकी दीवारों पर दरारें आ गईं। घर में रखी आलमारी, फ्रिज समेत अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए। आकाशीय बिजली के झटके से घर में मौजूद 4 बच्चों समेत 7 लोग सहम गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। इधर पीडि़त परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।