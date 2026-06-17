छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! बड़ी संख्या में अधिकारियों-कर्मचारियों का हुआ ट्रांसफर

पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Police: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक (SP) वैभव बैंकर ने व्यापक स्थानांतरण आदेश जारी करते हुए कुल 125 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है। इस फैसले के बाद जिले के विभिन्न थाना और चौकियों में पुलिस बल की नई तैनाती की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार, 10 सहायक उप निरीक्षकों (ASI) का स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा 15 प्रधान आरक्षकों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
वहीं 85 आरक्षकों और 15 महिला आरक्षकों का भी जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों और चौकियों में तबादला किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत बलरामपुर, रामानुजगंज, राजपुर, शंकरगढ़, चलगली, कुसमी, सनावल समेत जिले के कई थाना क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की नई तैनाती की गई है। तबादले के बाद संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, यह स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यस्थल परिवर्तन को भी इस फैसले का प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस विभाग का मानना है कि समय-समय पर किए जाने वाले ऐसे फेरबदल से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है और कानून-व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलती है।
एक साथ बड़ी संख्या में हुए तबादलों से जिले के कई थाना क्षेत्रों में कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नई तैनाती से विभागीय कार्यों में गति आएगी और जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
125 अधिकारियों और कर्मचारियों के एक साथ तबादले का आदेश जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस विभाग के भीतर इसे हाल के वर्षों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने नए पदस्थापना स्थलों पर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर द्वारा जारी इस व्यापक स्थानांतरण आदेश को जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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