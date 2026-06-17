छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! बड़ी संख्या में अधिकारियों-कर्मचारियों का हुआ ट्रांसफर

125 अधिकारियों और कर्मचारियों के एक साथ तबादले का आदेश जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस विभाग के भीतर इसे हाल के वर्षों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने नए पदस्थापना स्थलों पर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर द्वारा जारी इस व्यापक स्थानांतरण आदेश को जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।