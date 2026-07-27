Murder in Balrampur: गलत नीयत से घर में घुसे युवक की कर दी हत्या, फिर पहाड़ी में दफन कर दी लाश, 2 गिरफ्तार

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक घूम रहा था। 3 दिन पूर्व वह गलत नीयत से एक घर में घुस गया था। जब घर में रहने वाला युवक पहुंचा तो उसने अपने दो साथी के साथ मिलकर उसकी पहले तो बेदम पिटाई की। फिर तीनों उसे पहाड़ी की ओर ले गए और उसकी हत्या (Murder and buried dead body) कर शव को दफन कर दिया था। इसकी रिपोर्ट एक व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या कर शव को जंगल में दफनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हत्या में शामिल तीसरे आरोपी की पुलिस तलाश में जुट गई है।