NH Road: ये है अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे, प्रशासन बोला- तेजी से हो रहा काम, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और

राजपुर। अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग-343 (Ambikapur-Ramanujganj NH) निर्माणाधीन है। ग्राम बरियों के समीप निर्माणाधीन सडक़ को लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसमे कहा गया है कि मार्ग को सुगम बनाने के लिए तेजी से सुधार कार्य किया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके पर अब भी कीचड़, दलदल और भारी वाहनों के फंसने की समस्या बनी हुई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर संबंधित विभाग द्वारा मौके पर जीएसबी कार्य प्रारंभ किया गया है।