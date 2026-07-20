Teacher Brutal Murder: बलरामपुर में दिनदहाड़े शिक्षक की गला रेंतकर नृशंस हत्या, हथौड़े से भी सिर पर किए कई प्रहार

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राधानगर में सोमवार की सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। स्कूल जाते समय शिक्षक का उसके ही 2 चचेरे भाइयों ने रास्ता रोक लिया और हथौड़े से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इसके बाद चाकू से गला रेंतकर उसकी नृशंस हत्या (Teacher murder) कर दी। घटना का प्रारंभिक कारण पुराना जमीन विवाद बताया जा रहा है। दोनों परिवारों के मध्य जमीन बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची और आरोपी 2 चचेरे भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। दिनदहाड़े हुई शिक्षक की हत्या से क्षेत्र के लोग भी स्तब्ध हैं।