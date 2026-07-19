Big Incident: सरगुजा में खेत की जुताई करते कीचड़ में फंसा ट्रैक्टर, निकालते समय पलटने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक अपने रिश्तेदार की खेत की जुताई करने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। ट्रैक्टर पलट जाने से दबकर उसकी मौके पर ही मौत (Big incident in Udaypur) हो गई। दरअसल जुताई के दौरान ट्रैक्टर खेत के कीचड़ में फंस गया था। उसे काफी मशक्कत से निकालने के दौरान अचानक ट्रैक्टर के सामने के पहिए ऊपर उठ गए और ट्रैक्टर पलट (Tractor accident) गया। मौके पर मौजूद रिश्तेदारों ने उसे जैसे-तैसे कीचड़ से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। युवक की मौत से उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।