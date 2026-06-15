Ambikapur Road Accident: एनएच पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई पिकअप, 1 महिला की मौत, दूसरे का हाथ कटकर अलग, 10 घायल

अंबिकापुर। मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर रामगढ़ से लौटने के दौरान पिकअप सवार ग्रामीण महिला-पुरुष रविवार की रात बिलासपुर-अंबिकापुर नेशनल हाइवे पर सडक़ हादसे (Road accident) का शिकार हो गए। तेज रफ्तार पिकअप सडक़ पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 12 महिला-पुरुष घायल हो गए। सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। यहां सोमवार की सुबह एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला का हाथ कटकर अलग हो गया था, उसे डॉक्टरों ने रायपुर रेफर कर दिया है। अन्य 10 घायलों का यहां इलाज जारी है। हादसे से मुंडन संस्कार की खुशियां मातम में बदल गई हैं।