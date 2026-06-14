Crime Against Women: फुफेरे भाई के सामने ही युवती की 3 युवकों ने लूट ली आबरू, भाई के बांध दिए थे हाथ-पैर

अंबिकापुर/वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर चौकी क्षेत्र से एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang rape with girl) का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि युवती अपने फुफेरे भाई के साथ रिश्तेदार के घर जा रही थी। इसी दौरान जंगल के रास्ते में 2 आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया। फिर भाई के हाथ-पैर बांधकर उसके सामने ही दोनों ने युवती से बारी-बारी से बलात्कार किया। उन्होंने फोन कर एक अन्य युवक को भी बुलाया, फिर उसने भी रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। भाई की रिपोर्ट पर वाड्रफनगर चौकी पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है।