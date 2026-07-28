Ambikapur News: महामाया पहाड़ से कब्र खोदकर निकाला गया शुभम कश्यप का शव, घरवाले बोले- हत्या कर फांसी पर लटकाया

अंबिकापुर। शहर के महामाया पहाड़ में 25 जुलाई को एक युवक की सड़ी-गली लाश मिली थी। उसका सिर पेड़ से फंदे के सहारे लटक रहा था, जबकि शरीर गलकर नीचे गिर गया था। युवक की शिनाख्त (Shubham Kashyap Suicide case) नहीं होने पर पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शव को वहीं दफन कर दिया था। 2 दिन बाद ही युवक की पहचान शहर के मायापुर निवासी शुभम कश्यप के रूप में हुई। मौके से आए वीडियो व खुद निरीक्षण करने के बाद परिजन ने शुभम की हत्या का शव फांसी पर लटकाने की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। इधर कोतवाली पुलिस ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को कब्र से खुदवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सौंप दिया।