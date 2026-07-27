Ambikapur News: टैटू और कपड़े से हुई महामाया पहाड़ पर मिली लाश की शिनाख्त, फंदे से लटका था धड़, गलकर गिर गया था शरीर

अंबिकापुर. शहर के महामाया पहाड़ पर 2 दिन पूर्व एक सड़ी-गली लाश (Dead body found in Mahamaya pahad) मिली थी। धड़ फांसी के फंदे पर लटक रहा था, जबकि शरीर गलकर जमीन पर गिर चुका था। शुरुआत में किसी लडक़ी का शव होने का अफवाह उड़ा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरु की तो शव युवक का होने की पुष्टि हुई। कंधे पर बने टैटू और कपड़े के आधार पर पुलिस ने शव की शिनाख्त शहर के मायापुर निवासी शुभम कश्यप के रूप में की। वह 11 जुलाई से घर से लापता था। बताया जा रहा है कि वह नशे का आदी था। गायब होने के बाद उसकी मां के पास 1 लाख रुपए फिरौती का एक मैसेज भी आया था, जिसे साइबर फ्रॉड द्वारा भेजा गया था।