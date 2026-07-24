CVCA News: छत्तीसगढ़ वेटेरंस क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने विंध्येश्वर शरण सिंहदेव, कहा- सरगुजा से अच्छे खिलाड़ी देने का होगा प्रयास

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ वेटेरंस क्रिकेट एसोसिएशन ने अंबिकापुर के भूतपूर्व खिलाड़ी व सरगवां पैलेस रिसॉर्ट के संचालक विंध्येश्वर शरण सिंहदेव को उपाध्यक्ष (CVCA Vice President) मनोनीत किया है। इस मौके पर गुरुवार को होटल द सरगवां रिसॉर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वेटेरंस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोबिन मिंज व सचिव तरुणेश परिहार ने उपाध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर मूहर लगाई। विंध्येश्वर शरण सिंहदेव के उपाध्यक्ष बनने से सरगुजा संभाग के वेटेरंस (40 प्लस उम्र) समेत युवा खिलाडिय़ों में उत्साह का माहौल है। खिलाडिय़ों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व में सरगुजा संभाग के क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। वहीं विंध्येश्वर शरण सिंहदेव ने भी अध्यक्ष व सचिव का आभार जताया।