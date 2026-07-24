Ambikapur News: टॉयलेट का रोशनदान तोडक़र प्लेस ऑफ सैफ्टी सेंटर से 3 अपचारी बालक फरार, 2 ने जज के बंगले में की थी चोरी

अंबिकापुर। अंबिकापुर के गंगापुर स्थित प्लेस ऑफ सैफ्टी सेंटर (Ambikpaur Place of Safety Center) से शुक्रवार की सुबह 3 अपचारी बालक फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपचारी बालकों को योगा क्लास के लिए उठाया गया था। इस दौरान 3 अपचारी बालक टॉयलेट में घुसे और रोशनदान का ग्रिल तोडक़र फरार हो गए। इनमें से दो अपचारी बालक कोरिया, जबकि एक बलरामपुर जिले के निवासी हैं। कोरिया के अपचारी बालकों ने महिला जज के बंगले में डेढ़ माह पूर्व चोरी की थी, जबकि एक आदतन बदमाश है। बताया जा रहा है कि वह 8 बार प्लेस ऑफ सैफ्टी सेंटर में चोरी समेत अन्य मामले में आ चुका है। फिलहाल अपचारी बालकों की तलाश जारी है।