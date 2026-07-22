Chain Snatching in Surguja: जगन्नाथ रथ यात्रा देखने गईं सास-बहू समेत 3 महिलाओं के गले से सोने की चेन और जीउतिया पार, 2 महिलाएं गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में 17-18 जुलाई के बीच भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा दौरान सास-बहू समेत 3 महिलाओं के गले से सोने का चेन पार (Chain snatching) करने का मामला सामने में आया है। सास-बहू के गले से चेन और जीउतिया पार करने वालीं 2 संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने चेन चोरी करने की बात बताई। लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में उनके पास से सोने की चेन और जीउतिया बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने में लगी थीं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।