School Enrollment Festival: मंत्री ने बजाई स्कूल की घंटी, बच्चों को मिठाई खिलाकर कराया प्रवेश, कहा- मन लगाकर पढ़ें

अंबिकापुर। समग्र शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव (School Enrollment Festival news) का आयोजन मंगलवार को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। मंत्री ने स्वयं घंटी बजाकर नवप्रवेशी बच्चों को शाला प्रवेश करवाया। इस दौरान बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर, मिठाई खिलाकर किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यहां बच्चों के बीच उपस्थित होकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह हमारे बच्चों के सपनों, उनके उज्ज्वल भविष्य और शिक्षा का उत्सव है।