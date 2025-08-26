Water entered in Minister bunglow: मंत्री राजेश अग्रवाल का सरकारी बंगला पानी से लबालब, आधे घंटे की बारिश ने खोली पोल

अंबिकापुर। सीएम साय की कैबिनेट में हाल ही में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल (Water entered in Minister bunglow) शामिल हुए हैं। मंत्री बनने के बाद शहर के सर्किट हाउस के सामने उन्हें सरकारी बंगला अलॉट हुआ है। मंगलवार की दोपहर आधे घंटे की बारिश ने सरकारी बंगलों की व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। बारिश के पानी मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले में चारों तरफ भर गया। पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ऐसे में निगम अमले द्वारा मोटर पंप लगाकर पानी निकालने मशक्कत की गई। हालांकि बंगले में मंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन इस अव्यवस्था से निगम की किरकिरी हो रही है।