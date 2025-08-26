Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Water entered in Minister bunglow: मंत्री राजेश अग्रवाल का सरकारी बंगला पानी से लबालब, आधे घंटे की बारिश ने खोली पोल

Water entered in Minister bunglow: बारिश में शहर की सडक़ों से लेकर निचले इलाकों में घरों में भर रहा पानी, सडक़ें चलने लायक नहीं, शहरवासियों में देखा जा रहा है आक्रोश

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 26, 2025

Water entered in Minister bunglow
Water entered in Minister Rajesh agrawal Bunglow (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। सीएम साय की कैबिनेट में हाल ही में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल (Water entered in Minister bunglow) शामिल हुए हैं। मंत्री बनने के बाद शहर के सर्किट हाउस के सामने उन्हें सरकारी बंगला अलॉट हुआ है। मंगलवार की दोपहर आधे घंटे की बारिश ने सरकारी बंगलों की व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। बारिश के पानी मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले में चारों तरफ भर गया। पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ऐसे में निगम अमले द्वारा मोटर पंप लगाकर पानी निकालने मशक्कत की गई। हालांकि बंगले में मंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन इस अव्यवस्था से निगम की किरकिरी हो रही है।

सरगुजा में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ बारिश (Water entered in Minister bunglow) हुई है। बारिश ने 24 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो शुक्रवार से रविवार तक सरगुजा में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। इस दौरान लगातार बारिश होती रही। वहीं सोमवार को बारिश थमी रही।

ये भी पढ़ें

Car accident: Video: एनएच पर गड्ढे में घुसते ही फटा कार का टायर, खराब खड़े ट्रक में टकराकर युवा ठेकेदार की मौत
अंबिकापुर
Car accident

मंगलवार की सुबह भी आसमान साफ था, इसी बीच करीब 11.30 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरु हो गई। आधे से पौन घंटे की बारिश ने शहर को सराबोर कर दिया।

सडक़ें लबालब हो गईं, लोगों के कदम जहां के तहां थम गए। रही-सही कसर शहर की सडक़ों ने पूरा कर दिया। गड्ढों से भरी सडक़ में पानी भरने (Water entered in Minister bunglow) से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई।

Water entered in Minister bunglow: मंत्री के बंगले में भरा पानी

आधे घंटे तक हुई जोरदार बारिश के कारण मंत्री राजेश अग्रवाल (Water entered in Minister bunglow) के बंगले में पानी भर गया। आलम यह था कि बंगला परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी।

आनन-फानन में निगम अमला मोटर पंप लेकर मंत्री के बंगले पहुंचा और पानी निकालने का काम शुरु किया। हम आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद 28 अगस्त को राजेश अग्रवाल पहली बार अंबिकापुर आएंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 06:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Water entered in Minister bunglow: मंत्री राजेश अग्रवाल का सरकारी बंगला पानी से लबालब, आधे घंटे की बारिश ने खोली पोल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.