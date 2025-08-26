Water entered in Minister bunglow: मंत्री राजेश अग्रवाल का सरकारी बंगला पानी से लबालब, आधे घंटे की बारिश ने खोली पोल

अंबिकापुर। सीएम साय की कैबिनेट में हाल ही में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल (Water entered in Minister bunglow) शामिल हुए हैं। मंत्री बनने के बाद शहर के सर्किट हाउस के सामने उन्हें सरकारी बंगला अलॉट हुआ है। मंगलवार की दोपहर आधे घंटे की बारिश ने सरकारी बंगलों की व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। बारिश के पानी मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले में चारों तरफ भर गया। पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ऐसे में निगम अमले द्वारा मोटर पंप लगाकर पानी निकालने मशक्कत की गई। हालांकि बंगले में मंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन इस अव्यवस्था से निगम की किरकिरी हो रही है।
सरगुजा में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ बारिश (Water entered in Minister bunglow) हुई है। बारिश ने 24 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो शुक्रवार से रविवार तक सरगुजा में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। इस दौरान लगातार बारिश होती रही। वहीं सोमवार को बारिश थमी रही।
मंगलवार की सुबह भी आसमान साफ था, इसी बीच करीब 11.30 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरु हो गई। आधे से पौन घंटे की बारिश ने शहर को सराबोर कर दिया।
सडक़ें लबालब हो गईं, लोगों के कदम जहां के तहां थम गए। रही-सही कसर शहर की सडक़ों ने पूरा कर दिया। गड्ढों से भरी सडक़ में पानी भरने (Water entered in Minister bunglow) से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई।
आधे घंटे तक हुई जोरदार बारिश के कारण मंत्री राजेश अग्रवाल (Water entered in Minister bunglow) के बंगले में पानी भर गया। आलम यह था कि बंगला परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी।
आनन-फानन में निगम अमला मोटर पंप लेकर मंत्री के बंगले पहुंचा और पानी निकालने का काम शुरु किया। हम आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद 28 अगस्त को राजेश अग्रवाल पहली बार अंबिकापुर आएंगे।