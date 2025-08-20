Minister Rajesh Agrawal: 8 साल पहले भाजपा का थामा दामन, पूर्व डिप्टी CM को हराकर बने विधायक, अब मंत्री, जानिए राजेश अग्रवाल का राजनैतिक सफर…

अंबिकापुर। 8 साल पहले जिस नेता ने कांग्रेस को छोडक़र भाजपा का दामन थामा, उसने इतने अल्प समय में मंत्री पद की भी शपथ ले ली। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) की। उन्हें छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय की कैबिनेट में शामिल किया गया है। राजेश अग्रवाल सरगुजा जिले के लखनपुर निवासी हैं। कांग्रेस की टिकट पर वर्ष 2014 से 2019 तक लखनपुर अध्यक्ष पद पर रहे। इसी बीच उन्होंने वर्ष 2017 में भाजपा ज्वाइन किया था। वर्ष 2023 के विस चुनाव में उन्हें अंबिकापुर सीट से टिकट दी गई और वे अपने राजनीतिक गुरु, 3 बार के सीटिंग एमएलए तथा पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को 94 वोट से हराकर विधायक बने।