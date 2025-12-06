6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika Special News

Babri Masjid : बाबरी बनने के 900 साल पहले बनी थी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद, जानिए आज है या नहीं?

Bharat ki sabse pahli masjid : भारत की सबसे पहली और पुरानी मस्जिद बाबरी नहीं है। बाबरी के बनने से 900 साल पहले ही भारत में मस्जिद हिंदू राजा ने बना दी थी। चलिए, दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद का इतिहास जानते हैं।

2 min read
भारत

image

Ravi Gupta

Dec 06, 2025

Babri Masjid, Babri Masjid History, Bharat ki sabse pahli masjid, cheraman juma masjid

चेरामन जुमा मस्जिद की फाइल फोटो | Photo- Kerala Tourism

Bharat ki Sabse Pahli Masjid : बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस के 33 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही ये खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी (TMC) पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी की नींव रख रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग ईंट लेकर वहां पहुंचते दिख रहे हैं। इसलिए, वहां पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था भी की गई है।

चलिए, भारत की पहली मस्जिद (Bharat ki sabse Purani Masjid kaun si hai) के बारे में जानते हैं जो बाबरी के बनने से करीब 900 साल पहले एक हिंदू राजा द्वारा बनाई जा चुकी थी। आज वो ऐतिहासिक मस्जिद है या नहीं, अगर है भी तो किस हाल में… इन तमाम बातों को जानते हैं।

900 साल पहले बनी थी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद

हम जिस चेरामन जुमा मस्जिद की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है। केरल सरकार की जानकारी के मुताबिक, 629 ईस्वी में केरल के त्रिशूर में इसे बनाया गया था। वहीं, बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528-29 ई में बनने की बात कही जाती है। इसका विध्वंस 6 दिसंबर 1992 में किया गया था। बाबरी विध्वंस का मसला देश-दुनिया से अछूता नहीं रहा है। जिसको लेकर अभी भी कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है।

Cheraman Juma Masjid Photo- एक नजर में भारत की सबसे पुरानी मस्जिद के तथ्य पढ़िए

चेरामन जुमा मस्जिद आज भी है

ये मस्जिद केरल के त्रिशूर में आज भी है। ये ना केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है क्योंकि, ये दुनिया की दूसरी और भारत की पहली मस्जिद है। बाबरी विध्वंस के दो साल बाद इसका नवीकरण 1994 में किया गया था। वास्तुशैली पैगोड़ा से बनी ये मस्जिद इतिहास को आज भी बयां करती है।

दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद (Quba Mosque)

भारत की चेरामन जुमा मस्जिद से पहले एक ही मस्जिद थी। बताया जाता है कि वो 7वीं सदी में पैगंबर मुहम्मद के मक्का से मदीना प्रवास के दौरान बनाई गई थी। इसका नाम मस्जिद-ए-कुबा (Quba Mosque) है, जो मदीना, सऊदी अरब में स्थित है। यही इस्लाम की पहली मस्जिद के तौर पर है। इस्लाम धर्म के अनुसार, हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने यहां नमाज पढ़ी थी।

आपको बाबरी की कहानी से लेकर भारत की पहली मस्जिद का इतिहास पढ़कर कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।

'बाबर के साथ जो खड़ा होगा उसका…', बाबरी मस्जिद विवाद में कूदे शंकराचार्य, दे दी चेतावनी
राष्ट्रीय
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट

Patrika Special News

जिस बंगले में रहे थे बाबा अंबेडकर, वह जिंदल घराने ने कैसे ले लिया और फिर खाली कैसे किया?

Dr. Ambedkar
सांस की बीमारी, दिल्ली में 2 लाख केस, फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए ये सब खाएं

Respiratory illness cases in Delhi, air pollution, air pollution se bimari, lungs ko majboot kaise kare, Lungs ko Majboot karne ke liye kya khaye,
Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ के 90 वर्षीय किसान की मेहनत ने रचा इतिहास, आज भी कर रहे खेती, युवाओं के लिए बनी प्रेरणा

CG News: छत्तीसगढ़ के 90 वर्षीय किसान की मेहनत ने रचा इतिहास, आज भी कर रहे खेती, युवाओं के लिए बनी प्रेरणा
Patrika Special News

रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बख्तरबंद कार Aurus Senat limousine की क्यों हो रही चर्चा?

Russian President Vladimir Putins car Auras Senate
Patrika Special News

राष्ट्रपति भवन की 'मां जी' थीं राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी, भारत के पहले राष्ट्रपति ने अपने जीवन-संगनी को लेकर क्या कहा था?

राष्ट्रीय
Patrika Site Logo

