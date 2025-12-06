Babri Masjid : बाबरी बनने के 900 साल पहले बनी थी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद, जानिए आज है या नहीं?

हम जिस चेरामन जुमा मस्जिद की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है। केरल सरकार की जानकारी के मुताबिक, 629 ईस्वी में केरल के त्रिशूर में इसे बनाया गया था। वहीं, बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528-29 ई में बनने की बात कही जाती है। इसका विध्वंस 6 दिसंबर 1992 में किया गया था। बाबरी विध्वंस का मसला देश-दुनिया से अछूता नहीं रहा है। जिसको लेकर अभी भी कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है।