राष्ट्रीय

Murshidabad Mosque Row: बंगाल में ‘बाबरी-स्टाइल मस्जिद’ की नींव रखने से पहले सुरक्षा कड़ी, RAF-BSF तैनात

Babri Masjid Humayun Kabir Statement: आज बंगाल में मस्जिद की नींव रखने के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस, RAF और BSF तैनात की गई है साथ ही राज्यपाल ने निगरानी के लिए लोक भवन में एक एक्सेस पॉइंट सेल भी स्थापित की है।

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Dec 06, 2025

बाबरी-स्टाइल मस्जिद की आज रखी जाएगी नींव (X)

Humayun Kabir Statement Babri Mosque: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा स्थित रेजीनगर इलाके में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की नींव रखने के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिस, RAF और BSF की भारी तैनाती के साथ प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी ज़ोन घोषित किया है। यह कार्यक्रम शनिवार, 6 दिसंबर को निर्धारित है वही दिन जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद ध्वंस की वर्षगांठ के रूप में भी जाना जाता है।

हुमायूं कबीर ने दिया नींव रखने का प्रस्ताव

यह कार्यक्रम निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को RAF के जवान रेजीनगर पहुंचे और उन्हें स्थानीय स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराया गया। इसके अलावा, कृष्णानगर और बेहरामपुर से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने प्रस्तावित स्थल के आसपास फ्लैग मार्च और लगातार गश्त शुरू कर दी है ताकि माहौल पूरी तरह नियंत्रित और शांतिपूर्ण बना रहे।

3 लाख लोगों की भीड़ का दावा

पीटीआई के अनुसार, कबीर ने इस कार्यक्रम को प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया कि मोरादीघी क्षेत्र में शनिवार को करीब 3 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों के धार्मिक नेता शामिल होंगे। दो सऊदी काजी विशेष काफिले में कोलकाता एयरपोर्ट से पहुंचेंगे। सात कैटरिंग एजेंसियों को ‘शाही बिरयानी’ तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। कबीर के अनुसार, 40,000 पैकेट अतिथियों तथा 20,000 पैकेट स्थानीय लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, जिस पर लगभग 30 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। कार्यक्रम का कुल बजट 60–70 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।

प्रशासन ने अभी नहीं दी कार्यक्रम को अनुमति

हुमायूं कबीर का कहना है कि उनके स्वयंसेवक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे और आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। हालांकि, प्रशासन ने उनकी अनुमति याचिका पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है। अधिकारियों के अनुसार, संवेदनशील तारीख को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा समीक्षा अभी जारी है।

राज्यपाल की अपील

इस बीच, राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह, उकसावे वाली बयानबाज़ी या भड़काऊ राजनीति से दूर रहें। लोक भवन द्वारा जारी पोस्ट के अनुसार, राज्यपाल ने राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी प्रकार की अशांति न हो।

निगरानी के लिए स्पेशल सेल

राज्यपाल ने हालात की निगरानी के लिए लोक भवन में एक एक्सेस पॉइंट सेल भी स्थापित करने का आदेश दिया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस सेल पर नागरिक किसी भी शिकायत जैसे डराने-धमकाने, उकसाए जाने या अप्रिय घटना की सूचना दे सकते हैं।

इस पर करें संपर्क

फोन: 033-22001641, 9289010682, 9995251155, 9480813891
ईमेल: osd2w.b.governor@gmail.com

06 Dec 2025 09:24 am

Hindi News / National News / Murshidabad Mosque Row: बंगाल में 'बाबरी-स्टाइल मस्जिद' की नींव रखने से पहले सुरक्षा कड़ी, RAF-BSF तैनात

