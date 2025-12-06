Murshidabad Mosque Row: बंगाल में ‘बाबरी-स्टाइल मस्जिद’ की नींव रखने से पहले सुरक्षा कड़ी, RAF-BSF तैनात

पीटीआई के अनुसार, कबीर ने इस कार्यक्रम को प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया कि मोरादीघी क्षेत्र में शनिवार को करीब 3 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों के धार्मिक नेता शामिल होंगे। दो सऊदी काजी विशेष काफिले में कोलकाता एयरपोर्ट से पहुंचेंगे। सात कैटरिंग एजेंसियों को ‘शाही बिरयानी’ तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। कबीर के अनुसार, 40,000 पैकेट अतिथियों तथा 20,000 पैकेट स्थानीय लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, जिस पर लगभग 30 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। कार्यक्रम का कुल बजट 60–70 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।