बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) में महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस (Congress) पार्टी के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पार्टी के सिर्फ 19 सीटें जीतने से नेताओं में निराशा का माहौल है और अब खुले तौर पर एक-दूसरे पर उंगलियां उठ रही हैं। इस बीच, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ करीब चार घंटे लंबी मैराथन समीक्षा बैठक की। बैठक में राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ बिहार इकाई पर थोपना गलत होगा, वे खुद भी इस हार के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं।