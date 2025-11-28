Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

कांग्रेस की बिहार चुनावी हार पर पार्टी में आक्रोश देखने को मिला है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने नेताओं के साथ बैठक की और हार की जिम्मेदारी ली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 28, 2025

Rahul Gandhi

बिहार चुनाव पर बोले राहुल गांधी (ANI)

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) में महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस (Congress) पार्टी के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पार्टी के सिर्फ 19 सीटें जीतने से नेताओं में निराशा का माहौल है और अब खुले तौर पर एक-दूसरे पर उंगलियां उठ रही हैं। इस बीच, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ करीब चार घंटे लंबी मैराथन समीक्षा बैठक की। बैठक में राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ बिहार इकाई पर थोपना गलत होगा, वे खुद भी इस हार के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं।

क्या बोले राहुल?

“हम सब मिलकर लड़े थे, हम सब मिलकर हारे हैं। हार की जिम्मेदारी मैं भी उतनी ही लेता हूं जितनी बिहार के हमारे साथी ले रहे हैं। अब पीछे मुड़कर देखने या एक-दूसरे पर आरोप लगाने का वक्त नहीं है। हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है और संगठन को और मजबूत करना है।”

“वोट चोरी” का गंभीर आरोप

बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का पूरा ठीकरा चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर फोड़ा। पार्टी का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए बिहार में बड़े पैमाने पर कांग्रेस और महागठबंधन समर्थकों के लाखों वोट जानबूझकर डिलीट कर दिए गए, जबकि फर्जी वोटर जोड़े गए। कांग्रेस अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है।

2015 के मुकाबले आधी सीटें भी नहीं

गौरतलब है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थीं और महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इस बार सिर्फ 19 सीटें मिलने से पार्टी महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरी है। इस हार ने न सिर्फ बिहार इकाई बल्कि केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

Published on:

28 Nov 2025 01:19 pm

Hindi News / National News / बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.