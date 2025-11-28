बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

बिहार चुनाव पर बोले राहुल गांधी (ANI)
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) में महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस (Congress) पार्टी के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पार्टी के सिर्फ 19 सीटें जीतने से नेताओं में निराशा का माहौल है और अब खुले तौर पर एक-दूसरे पर उंगलियां उठ रही हैं। इस बीच, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ करीब चार घंटे लंबी मैराथन समीक्षा बैठक की। बैठक में राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ बिहार इकाई पर थोपना गलत होगा, वे खुद भी इस हार के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं।
“हम सब मिलकर लड़े थे, हम सब मिलकर हारे हैं। हार की जिम्मेदारी मैं भी उतनी ही लेता हूं जितनी बिहार के हमारे साथी ले रहे हैं। अब पीछे मुड़कर देखने या एक-दूसरे पर आरोप लगाने का वक्त नहीं है। हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है और संगठन को और मजबूत करना है।”
बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का पूरा ठीकरा चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर फोड़ा। पार्टी का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए बिहार में बड़े पैमाने पर कांग्रेस और महागठबंधन समर्थकों के लाखों वोट जानबूझकर डिलीट कर दिए गए, जबकि फर्जी वोटर जोड़े गए। कांग्रेस अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है।
गौरतलब है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थीं और महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इस बार सिर्फ 19 सीटें मिलने से पार्टी महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरी है। इस हार ने न सिर्फ बिहार इकाई बल्कि केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
