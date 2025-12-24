बिहार NDA में आपसी जंग! उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के नेताओं ने थामा RLM का दामन

Bihar Politics: बिहार में NDA के अंदर सहयोगियों के बीच नेताओं को तोड़ने की राजनीति तेज होती दिख रही है। बुधवार को जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के कई प्रमुख नेताओं ने सामूहिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में शामिल होकर राजनीतिक हलचल मचा दी। इससे पहले, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के भी कई नेता कुशवाहा के खेमे में शामिल हो गए थे, जिससे एनडीए के भीतर असहजता साफ दिख रही है।