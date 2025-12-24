बिहार NDA में आपसी जंग! उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के नेताओं ने थामा RLM का दामन

उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य नेता (फोटो-पत्रिका)
Bihar Politics: बिहार में NDA के अंदर सहयोगियों के बीच नेताओं को तोड़ने की राजनीति तेज होती दिख रही है। बुधवार को जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के कई प्रमुख नेताओं ने सामूहिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में शामिल होकर राजनीतिक हलचल मचा दी। इससे पहले, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के भी कई नेता कुशवाहा के खेमे में शामिल हो गए थे, जिससे एनडीए के भीतर असहजता साफ दिख रही है।
पटना के स्वतंत्रता सेनानी हॉल के ऑडिटोरियम में आयोजित एक सदस्यता समारोह में, HAM पूर्णिया के पूर्व जिला अध्यक्ष और कस्बा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व NDA उम्मीदवार राजेंद्र यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ RLM में शामिल हो गए। सदस्यता RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुद दिलाई। इस मौके पर RLM बिहार के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने बताया कि राजेंद्र यादव के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय और संगठनात्मक पदाधिकारी भी पार्टी में शामिल हुए।
RLM में शामिल होने वालों में बच्चू पासवान उर्फ संतोष, सुधीर कुमार, HAM (सहकारी प्रकोष्ठ) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार राम, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष (पूर्णिया) संतोष राम और सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हैं। इस बड़े दलबदल को सीमांचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजेंद्र यादव और अन्य नेताओं के शामिल होने से पूर्वी बिहार, खासकर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी अपने संगठन का विस्तार करने और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता RLM के वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्रवंशी ने की, जबकि मंच का संचालन पार्टी नेता रियाजुद्दीन बख्खो ने किया।
इससे पहले, करीब एक हफ्ते पहले, चिराग पासवान की LJP (रामविलास) के भी कई प्रमुख नेता RLM में शामिल हो गए थे। इनमें LJP के संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय वरिष्ठ अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता एके बाजपेयी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पृथ्वी राज यादव सहित कई बड़े नाम शामिल थे।
