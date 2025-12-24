’19 नहीं, 21 बच्चे पैदा करें, किसने रोका है…’ BJP नेता के बयान पर पप्पू यादव का तंज, बोले- दलितों के घर भी हो भाजपा नेताओं की शादी

पप्पू यादव ने कहा कि BJP नेताओं के घरों में भी बच्चों की संख्या कम नहीं है, और आजकल उनकी शादियां हिंदू और मुस्लिम सहित सभी समुदायों में हो रही हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर BJP सच में जातिगत भेदभाव खत्म करना चाहती है, तो उन्हें अपने ही परिवारों में दलित, पासवान और ऋषदेव समुदायों के लोगों से शादी करके एक मिसाल कायम करनी चाहिए। बदलाव सिर्फ बयान देने से नहीं, बल्कि मिसाल कायम करने से आता है। पप्पू यादव ने नवनीत राणा के बयान को धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का एक रूप बताया और कहा कि देश को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की ज़रूरत है।